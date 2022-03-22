Райффайзен Банк дав можливість українцям відкривати віртуальні карти у словацькому банку

Клієнти українського Райффайзен Банку зможуть відкрити віртуальну картку у словацькому Tatra Banka. Цей банк — дочірня фінустанова Райффайзен Банку.

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Про це повідомила пресслужба Райффайзен Банку.

Карта Tatra Banka буде резервною для клієнтів. Вони зможуть нею скористатися у разі технічних збоїв у роботі карткових розрахунків усередині України. Це може статися з різних причин, наприклад, через переривання зв'язку.

"При цьому будьте впевнені – якщо раптом такий технічний збій станеться, всі кошти на ваших карткових рахунках залишатимуться в безпеці. Після завершення відновлювальних робіт доступ до українських карт повернеться", — зазначили у прес-службі фінустанови.

У Райффайзен Банку наголосили, що наразі банківська система працює стабільно, всі безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень.

Нагадаємо, Райффайзен Банк на період воєнного стану скасував комісії за безготівкові розрахунки, щоб надати екстрену підтримку вітчизняному ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.

Також банк тимчасово скасував еквайрингові комісії з усіх транзакцій, незалежно від того, хто приймає оплату. Такі особливі умови еквайрингу діятимуть до кінця березня із можливою пролонгацією залежно від ситуації у країні.