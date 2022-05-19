Укргазбанк розробив механізм відкриття рахунків онлайн

Відкрити рахунок онлайн можуть і ФОПи, малий та середній бізнес, а також і великі корпоративні клієнти

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В Укргазбанку пропонують послугу, яка дозволяє відкривати банківські рахунки онлайн.

Щоб відкрити рахунок онлайн достатньо мати електронний підпис (КЕП), витратити декілька хвилин на заповнення опитувальника та проходження відеоверифікації.

Для відкриття рахунку необхідно заповнити коротку форму за посиланням та чекати на зв‘язок з менеджером банку. Після проходження відеоверифікацію в узгоджений час із будь-якого куточка світу та надання менеджеру стандартного пакету документів в електронній формі ви матимете рахунок для здійснення операцій.

Відкрити рахунок онлайн можуть і ФОПи, малий та середній бізнес, а також і великі корпоративні клієнти.

В банку нагадують - підприємці можуть підписувати усі необхідні документи онлайн: договори, додаткові угоди та довідки. Все це можна зробити у системах "Вчасно" та "Сота". Адже через війну багато хто був вимушений залишити Україну, багато українців і бізнесів переїхали у безпечніші західні регіони, а дехто все ще залишається працювати із бомбосховищ.

Деталі — за безкоштовним номером підтримки бізнес-клієнтів: 0800-305-305.