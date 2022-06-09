10 червня відбудеться освітній івент "Діджитал під час війни: корпоративний досвід" з Оксаною Коваль

Івент відбудеться на платформі MMR EDU 10.06.2022. Початок - 11:00. Реєстрація за посиланням: https://edu.mmr.ua/partners/

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

З керівницею департаменту комунікацій, PR та GR компанії Kernell Оксаною Коваль поговоримо про те:

· що і як транслювати компаніям та ключовим особам у соцмережах, щоб подвоїти органічне охоплення

· як працювати з особистим брендом першої особи/менеджменту/піарника у воєнний час, щоб не відхватити хейту

· як корпоративні блогери стають потужними інформаційними військами: зростання уваги ЗМІ, в тому числі міжнародних

Долучитися до найближчої лекції можна, зробивши добровільний внесок на суму від 200 грн та підтримавши таким чином редакцію MMR.