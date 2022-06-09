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Група компаній FINANCIERE надала допомогу для захисту України на суму понад 22 млн грн
В Україні група FINANCIERE володіє українськими готелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa та Premier Hotel Slavutych.
"Ми постійно допомагаємо Україні та українському народу наближати перемогу у цій несправедливій і жорстокій війні. Наша підтримка Збройних сил України, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків становить вже понад 22 млн. гривень", – йдеться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою компанії.
Зокрема, з початку війни 16,594 млн. грн. було перераховано Збройним силам України. 5,098 млн. грн. FINANCIERE спрямувала на забезпечення проживання та харчування в готелях для тимчасово переміщених громадян. Понад 405 тис. грн. від групи компаній отримали українські лікарні та медичні працівники. 94,8 тис. грн. склала допомога силам територіальної оборони ЗСУ.
В FINANCIERE запевняють, що продовжать надавати підтримку українській армії та народу України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Один зі співвласників групи компаній, латвійський інвестор Віліс Дамбінс заявив: "Наш готельний бізнес заснований на принципах турботи про людей. Ми залишаємось вірними цим принципам і під час війни, активно допомагаючи Україні та українцям. Готелі Premier активно співпрацюють з українськими та міжнародними гуманітарними організаціями, органами влади, волонтерськими ініціативами та місцевими громадами задля нашої спільної перемоги.
Наші гуманітарні ініціативи та проекти охоплюють десятки тисяч українців, що постраждали від війни, а також тих, хто боронить рідну землю від російської агресії".
Група компаній FINANCIERE та її акціонери Віліс Дамбінс, громадянин Латвійської Республіки та Наталія Селіванова, громадянка Французької Республіки раніше вже виступили з заявою, у якій беззастережно засудили військову агресію РФ проти України, розпочату ще в 2014 році в порушення всіх існуючих принципів міжнародного права та цінностей демократичного світу.
"Це безприкладний жорстокий злочин, якому немає і не може бути жодного виправдання. У цей важкий час, група компаній FINANCIERE та її акціонери висловлюють щиру повагу Україні та її героїчному народові, а також підтверджує готовність продовжувати всіляко підтримувати економіку України, її державність та суверенітет. Героїзм, стійкість та сила українського народу та Збройних сил України сьогодні є для всього світу прикладом боротьби за вибір європейського демократичного майбутнього", – йдеться у заяві.
ДОВІДКА:
Група FINANCIERE володіє готелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa, Premier Hotel Slavutych.
Акціонерами групи компаній є громадянин Латвійської Республіки Віліс Дамбінс та громадянка Французької Республіки Наталія Селіванова.
До групи компаній FINANCIERE входить готельний холдинг PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD, що є акціонером українських готелів.