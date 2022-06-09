Група компаній FINANCIERE надала допомогу для захисту України на суму понад 22 млн грн

В Україні група FINANCIERE володіє українськими готелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa та Premier Hotel Slavutych.

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"Ми постійно допомагаємо Україні та українському народу наближати перемогу у цій несправедливій і жорстокій війні. Наша підтримка Збройних сил України, сил територіальної оборони, тимчасово переміщених осіб, лікарень та медиків становить вже понад 22 млн. гривень", – йдеться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою компанії.

Зокрема, з початку війни 16,594 млн. грн. було перераховано Збройним силам України. 5,098 млн. грн. FINANCIERE спрямувала на забезпечення проживання та харчування в готелях для тимчасово переміщених громадян. Понад 405 тис. грн. від групи компаній отримали українські лікарні та медичні працівники. 94,8 тис. грн. склала допомога силам територіальної оборони ЗСУ.

В FINANCIERE запевняють, що продовжать надавати підтримку українській армії та народу України.

Один зі співвласників групи компаній, латвійський інвестор Віліс Дамбінс заявив: "Наш готельний бізнес заснований на принципах турботи про людей. Ми залишаємось вірними цим принципам і під час війни, активно допомагаючи Україні та українцям. Готелі Premier активно співпрацюють з українськими та міжнародними гуманітарними організаціями, органами влади, волонтерськими ініціативами та місцевими громадами задля нашої спільної перемоги.

Наші гуманітарні ініціативи та проекти охоплюють десятки тисяч українців, що постраждали від війни, а також тих, хто боронить рідну землю від російської агресії".

Група компаній FINANCIERE та її акціонери Віліс Дамбінс, громадянин Латвійської Республіки та Наталія Селіванова, громадянка Французької Республіки раніше вже виступили з заявою, у якій беззастережно засудили військову агресію РФ проти України, розпочату ще в 2014 році в порушення всіх існуючих принципів міжнародного права та цінностей демократичного світу.

"Це безприкладний жорстокий злочин, якому немає і не може бути жодного виправдання. У цей важкий час, група компаній FINANCIERE та її акціонери висловлюють щиру повагу Україні та її героїчному народові, а також підтверджує готовність продовжувати всіляко підтримувати економіку України, її державність та суверенітет. Героїзм, стійкість та сила українського народу та Збройних сил України сьогодні є для всього світу прикладом боротьби за вибір європейського демократичного майбутнього", – йдеться у заяві.

ДОВІДКА:

Група FINANCIERE володіє готелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa, Premier Hotel Slavutych.

Акціонерами групи компаній є громадянин Латвійської Республіки Віліс Дамбінс та громадянка Французької Республіки Наталія Селіванова.

До групи компаній FINANCIERE входить готельний холдинг PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD, що є акціонером українських готелів.