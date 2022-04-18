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Кабмін закликав українців підтримати вітчизняний бізнес

Кабмін закликав українців підтримати вітчизняний бізнес

Кабінет міністрів закликав українців підтримати вітчизняний бізнес. Особливо, на думку уряду, підтримки потребують малі та середні підприємці. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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"Втрати, які вже зазнали підприємці, є колосальними. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню. Закликаю українців підтримувати наш вітчизняний бізнес. Особливо малих та середніх підприємців. Так ви допомагаєте перезапустити економіку", — зазначив прем'єр.

За його словами, за підтримки держави понад 400 підприємств перевезено до регіонів, де немає активних бойових дій, а вже понад 200 із них працюють.

За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили роботу. Крім того, бізнес покращив очікування щодо оборотів на 10-20%, якщо порівнювати з початком квітня.

Також уряд виділив перші 200 млн грн для бізнесу, що наймає внутрішніх переселенців. Це виплата у 6,5 тисячі гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця, щоб стимулювати роботодавців брати таких людей на роботу.

Нагадаємо, 10 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про виділення із резервного фонду 1 млрд гривень на відновлення територій, звільнених від російських військ.

Автор:
Степан Крьока