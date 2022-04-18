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Кабмін закликав українців підтримати вітчизняний бізнес
Кабінет міністрів закликав українців підтримати вітчизняний бізнес. Особливо, на думку уряду, підтримки потребують малі та середні підприємці. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Втрати, які вже зазнали підприємці, є колосальними. Але зменшення податків, кредити під 0% та покращення логістичних маршрутів сприятимуть відновленню. Закликаю українців підтримувати наш вітчизняний бізнес. Особливо малих та середніх підприємців. Так ви допомагаєте перезапустити економіку", — зазначив прем'єр.
За його словами, за підтримки держави понад 400 підприємств перевезено до регіонів, де немає активних бойових дій, а вже понад 200 із них працюють.
За останні тижні 25% малого та середнього бізнесу збільшили роботу. Крім того, бізнес покращив очікування щодо оборотів на 10-20%, якщо порівнювати з початком квітня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також уряд виділив перші 200 млн грн для бізнесу, що наймає внутрішніх переселенців. Це виплата у 6,5 тисячі гривень для часткової компенсації зарплат на кожного працевлаштованого переселенця, щоб стимулювати роботодавців брати таких людей на роботу.
Нагадаємо, 10 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про виділення із резервного фонду 1 млрд гривень на відновлення територій, звільнених від російських військ.