Кількість підприємців, що працюють в повному обсязі, збільшилась до 20% — опитування

Опитування проводилося з 14 по 20 квітня серед фізичних осіб-підприємців, що є учасниками проєкту з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 162 підприємця.

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За результатами опитування, проведеного Європейської Бізнес Асоціацією серед представників МСБ, суттєво скоротилась кількість непрацюючих підприємств – наразі таких 26%, тоді як місяць тому їх було 42%. З-поміж опитаних малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення.

Також збільшилась кількість підприємців, що працюють в повному обсязі, – з 13% до 20%. Серед вимушених обмежень, що залишаються, – скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень або торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть здебільшого через брак замовлень, зниження активності клієнтів, скорочення проєктів.

Дещо поліпшилась оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Наразі 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%. Ще 15% мають резервів на один місяць.

Водночас 12% повідомляють, що зможуть протриматись пів року, а 6% — рік і більше. Кількість бізнесів, що вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилась та становить наразі 26% від загальної кількості респондентів.

Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 25% компаній, причому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами.

Втім, 27% були вимушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, отже 15% відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9% вимушені частково чи повністю звільняти персонал.

При цьому малий бізнес здебільшого продовжує підтримувати захисників та надавати гуманітарну допомогу. Переважна більшість опитаних, а саме 61%, допомагають фінансово, 24% — продукцією, 23% — надають послуги, 12% — засоби захисту та оборони, 7% — медикаменти. Втім, 18% опитаних представників МСБ вже вичерпали свої ресурси на допомогу.

Переважна більшість МСБ, а саме 71% нікуди не перевозили свій офіс чи виробництво, тільки 11% здійснили релокейт на захід України, а 4% – за кордон. Також окремі підприємці повідомляли про релокейт до центральних регіонів України.

Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до $10 тисяч, ще близько третини, а саме 28%, – в діапазоні $10-50 тисяч, 15% – більше $100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ.

При цьому 20% опитаних бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитків, завдана підприємцям-учасникам нашого опитування, – близько $2 млн.

Нагадаємо, що відновлення України коштуватиме щонайменше $600 млрд.