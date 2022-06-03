Майже половина компаній повністю відновили повноцінну роботу - опитування ЄБА

Наразі у повному обсязі відновили роботу вже 47% компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (минулого місяця таких було 28%). Про це свідчать результати опитування, яке вона провела 26 травня - 2 червня серед керівників 101 компанії.

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Згідно з отриманими даними, 50% бізнесів працюють з певними обмеженнями або частково і лише 3% наразі взагалі не працюють (останніх місяць тому було 4%, а у березні – 29%).

Зокрема, серед тих компаній, що працюють частково, 37% обмежили географію присутності, 17% працюють онлайн, а 16% були вимушені закрити частину офісів, торгових точок чи відділень. Серед компаній, що раніше призупиняли свою роботу, вже 17% повністю або частково її відновили.

Кількість компаній, що виплачують заробітну плану своїм співробітникам у повному обсязі, нині дещо зросла і становить 63%, до того ж 25% роблять додаткові або авансові виплати.

Втім, 13% були змушені скоротити розмір грошової винагороди, а 9% – відмовитися або скоротити бонуси. В неоплачувану відпустку змушені відправляти персонал 4% компаній. Також зросла кількість компаній, що вдаються до скорочень – наразі таких 8% (минулого місяця було лише 3%).

Крім того, в ЄБА зазначають, зщо бізнес продовжує виділяти ресурси на допомогу армії та гуманітарну підтримку практично в тих же обсягах, що і на початку повномасштабної війни.

Так, по 47% компаній продовжують постачати продукцію та підтримувати своїх працівників, що долучились до лав Збройних сил України чи до тероборони. Ще 44% допомагають фінансово, 25% – послугами, 18% – медикаментами чи засобами захисту/оборони. Тільки 8% компаній повідомляють, що вже вичерпали свої ресурси на допомогу (місяць тому таких було 5%).

Практично незмінною залишається оцінка бізнесом своїх фінансових резервів. 34% компаній оцінюють свою фінансову стійкість у шість місяців. 20% вважають, що протримаються кілька місяців, інші 20% – рік, а ще 19% кажуть, що фінансових резервів їх вистачить на період більше року.

У 5% фінансові резерви вже вичерпались, тоді як минулого місяця про це повідомляли 3% бізнесів. Водночас у фінансових питаннях компанії розраховують здебільшого на власні сили: 92% не користувалися для підтримки бізнесу державними чи міжнародними програмами.

Бізнес також продовжує повідомляти про втрати внаслідок воєнних дій. Так, 100 днів активної фази війни для 48% компаній завдали втрат на суму до 1 мільйона доларів, ще 37% зазнали втрат в діапазоні 1-10 млн доларів, а 12% повідомляють про втрати більше 10 млн доларів.

Жодних втрат не зазнали тільки 2% компаній. При цьому 42% членів асоціації повідомляють про втрати майна чи інших активів безпосередньо внаслідок бойових дій.

При цьому 70% директорів все ж очікують негативну динаміку свого бізнесу до кінця 2022 року. Лише 15% вважають, що вона не зазнає змін, а 11% навіть сподіваються на зростання бізнес-показників. Минулого ж року 83% керівників компаній-членів ЄБА прогнозували зростання свого бізнесу у 2022 році, і тільки 2% очікували погіршення стану справ.

Цього року не планують суттєвих змін у своїй команді або в розмірі зарплат відповідно 48% та 58% компаній. Водночас 45% можуть вдатися до скорочень, а 15% до зменшення винагороди.

Хоча є й позитивні тенденції у частини бізнесів, зазначають у ЄБА: 6% планують наймати нових людей цього року, а 23% планують поступово збільшувати заробітні плати персоналу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com