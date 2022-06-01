MMR EDU: 10 червня відбудеться онлайн-лекція керівника департаменту комунікацій, PR та GR Kernel

Тема лекції – "Діджитал під час війни: корпоративний досвід"

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Проєкт MMR Edu створений для тих, хто хоче вчитися, хто шукає відповіді на свої запитання, хто почав стратегічні зміни і не знає, яким шляхом рухатися. Ми залучаємо найкращих фахівців своєї справи, аби вони ділилися своїм досвідом та інсайтами.

Лекція Оксани Коваль, керівника департаменту комунікацій, PR та GR Kernel, відбудеться 10 червня об 11:00. Радимо скористатися цією можливістю, аби задати практичні питання та отримати дієві поради фахівця.

ТЕМА: Діджитал під час війни: корпоративний досвід

Оксана говоритиме про те:

що і як транслювати компаніям та ключовим особам у соцмережах, щоб подвоїти органічне охоплення;

як працювати з особистим брендом першої особи/менеджменту/піарника у воєнний час, щоб не відхватити хейту;

як корпоративні блогери стають потужними інформаційними військами: зростання уваги ЗМІ, в тому числі міжнародних.

Доступ до лекції за донатом.

Реєстрація за посиланням.

Також отримати доступ до лекції Олени Дерев’янко, партнера Агенції PR-Service, віце-президента Української PR-Ліги, д-р екон. наук, проф., про трансформацію системи управління бізнесом у нових реаліях можна тут.