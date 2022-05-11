MMR.UA організовує онлайн-лекцію Олени Дерев'янко 13 травня

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Віце-президентка Української PR-ліги розповість про:

як зміняться бізнес-моделі компаній і як це вплине на систему репутаційного менеджменту

які підсистеми управління репутацією критично важливі сьогодні і що з ними робити

яким чином зберегти працездатність та ефективність PR-команди

Участь безкоштовна за умови реєстрації, але за бажанням та можливістю ви можете підтримати нас , зробивши донат. https://edu.mmr.ua/partners/