- Тип
- Partner
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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MMR.UA організовує онлайн-лекцію Олени Дерев'янко 13 травня
Для участі потрібно зареєструватися
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Віце-президентка Української PR-ліги розповість про:
- як зміняться бізнес-моделі компаній і як це вплине на систему репутаційного менеджменту
- які підсистеми управління репутацією критично важливі сьогодні і що з ними робити
- яким чином зберегти працездатність та ефективність PR-команди
Участь безкоштовна за умови реєстрації, але за бажанням та можливістю ви можете підтримати нас , зробивши донат. https://edu.mmr.ua/partners/