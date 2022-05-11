Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Partner
Категорія
Бізнес
Дата публікації

MMR.UA організовує онлайн-лекцію Олени Дерев'янко 13 травня

MMR.UA організовує онлайн-лекцію Олени Дерев'янко 13 травня

Для участі потрібно зареєструватися

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Віце-президентка Української PR-ліги розповість про: 

  • як зміняться бізнес-моделі компаній і як це вплине на систему репутаційного менеджменту 
  • які підсистеми управління репутацією критично важливі сьогодні і що з ними робити 
  • яким чином зберегти працездатність та ефективність PR-команди

Участь безкоштовна за умови реєстрації, але за бажанням та можливістю ви можете підтримати нас , зробивши донат. https://edu.mmr.ua/partners/