Нічого особистого, лише бізнес: як український букмекер Favbet не сплачує податки та працює з російськими

Після початку війни Росії проти України багато українських бізнесменів і політиків, які до 24 лютого особливо не були помічені у твердій проукраїнській позиції, різко зайняли таку. Очевидно, тому що сьогодні це чи не єдиний спосіб, як мінімум, не привертати до себе уваги, як максимум – отримати репутаційний профіт. Особливо якщо є, що "прикривати" своєю проукраїнською позицією

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Як відомо, ще влітку 2020 року в Україні було легалізовано азартні ігри. З того моменту всі букмекери, які здійснюють свою діяльність в Україні, мають отримати ліцензію та щорічно оплачувати її у розмірі 108 млн. грн. За весь цей час до сьогодні таку ліцензію отримали лише чотири букмекерські контори - Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт і навіть російська "Твоя беттингова компанія", що працює під брендом 1XBET.

Але букмекерів у країні працює сьогодні набагато більше, скажіть ви. І будете праві. І першим на думку спаде Favbet, відома в Україні компанія, що працює під брендом Favorit аж з 1999 року і донедавна була спонсором Прем'єр-ліги України, боксера Олександра Усіка та ще чотирьох футбольних клубів. І здійснює свою діяльність з беттинг всі останні роки як ... лотерея.

Єдині ліцензії, які отримала Favbet після легалізації грального бізнесу в Україні, це ліцензія онлайн-казино, яка коштує лише 23 млн грн, а також ліцензії на роботу казино "Білліонаре" та гральних автоматів, які коштують набагато менше, ніж ліцензія на букмекерську діяльність, що є основною у Favbet.

І цими ліцензіями в інформаційному просторі компанія і "прикриває" свою нелегальну, але відкриту сьогоднішню букмекерську діяльність, на якій продовжує заробляти величезні гроші, які не потрапляють жодним чином до бюджету. В умовах повномасштабної війни, коли Україні катастрофічно не вистачає коштів на армію та забезпечення соціальних виплат громадянам, велика букмекерська компанія, яка заробляє мільйони доларів, ділитися зі своєю країною та підтримувати її не хоче.

Нелегальною діяльністю мають займатися правоохоронні органи. І їм треба віддати належне – поза увагою цей момент вони не залишили. Ще 5 травня 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної діяльності контор Favbet і Favorit, які належать відомому в гральному бізнесі Андрію Матюху та його партнеру Ігорю Сосонюку. У рамках цього провадження слідчі Національної поліції України навіть провели обшуки в офісах компанії, після чого заявили, що Favbet і Favorit незаконно отримують надприбутки від беттингової діяльності, доходи від якої акумулюються через низку іноземних фірм, кінцевим бенефіціаром яких є Андрій Матюха.

Однак, поки що на цьому все й закінчилося. Чи варто розповідати, яким чином в Україні завжди можна було уникнути притягнення до відповідальності, особливо з огляду на те, що Андрій Матюха вже давно відомий корупційними скандалами ще з часів Януковича, у роки, коли гральний бізнес в Україні був повністю заборонений, але, зрозуміло, все і продовжував працювати. І Favbet Андрія Матюхи насамперед.

У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymousзламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів і опублікували безліч виявлених в них листів. Серед них опинився лист того самого Андрія Матюхи з адреси [email protected], в якому він звертається до "регіоналів" зі скаргою на те, що його букмекерській конторі доводиться працювати нелегально і зазнавати постійних ”нальотів” правоохоронців, через що він пропонує владі ”співпрацювати”.

"В даний момент компанія працює в нелегальних умовах… Природно, що на місцях у всіх регіонах компанія співпрацює з різними контролюючими органами з МВС, насамперед із співробітниками УБЕЗ, у деяких випадках зі співробітниками УБОЗ та у боротьбі з кіберзлочинністю. Крім МВС до співпраці іноді Обсяг щомісячних платежів по Україні становить зараз близько 1 200 000 гривень (приблизно 150 000 $), але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Якщо всі наші пункти в усіх регіонах будуть стабільно працювати, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000 $”, - звертався Андрій Матюха до тодішньої влади, просячи натомість оперативну реакцію з МВС у разі чергових ”нальотів” на його зали гральних автоматів та ”лотерей”.

Невідомо, чи вдалося йому тоді "домовитися" про централізований ”дах”, чи довелося далі продовжувати платити хабарі за свій нелегальний бізнес, але цей факт більш ніж красномовно підтверджує те, що Матюха знає і вміє, як нелегально заробляти надприбутки, не платити гроші до бюджету і при цьому залишатися недоторканою державою.

Принципи залиште комусь іншому

Як відомо, російська агресія щодо України розпочалася не в лютому 2022 року, а вісім років тому, коли РФ анексувала Крим та розв'язала військові дії на Донбасі. Вести бізнес із росіянами або продовжувати працювати на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму для патріотично налаштованого українського бізнесу виявилося неможливим. Але чи це позначилося якось на роботі Favbet? Не. Компанія продовжила працювати з клієнтами як з РФ, так і з Донецька, Луганська або анексованого півострова, продовжуючи як приймати ставки від людей звідти, так і виплачувати їм виграші, що підтверджується повідомленнями від користувачів протягом усіх цих восьми років онлайн-підтримці Favorit, на які люб'язно відповідають працівники української букмекерської компанії.

"Працюю з цією конторою вже кілька місяців, і мене повністю все влаштовує. Виплати стабільні, без затримок", - приміром пише у 2018 році у відгуках компанії мешканець окупованого Донецька Олександр Хрустальов.

"Працюють чесно, все виводиться вчасно... Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю", - пише мешканець РФ Андрій у квітні 2018 року.

Незважаючи на агресію РФ усі ці роки Favbet не бачив нічого поганого в тому, щоб дозволяти громадянам цієї країни продовжувати робити ставки в українській букмекерській конторі та виплачувати їм виграші. Всі ці роки російські букмекерські оглядачі залучали росіян робити ставки в Favbet та Favorit, називаючи їх чи не одними з найкращих букмекерських контор, на що росіяни охоче відгукувалися. Причому зайти на сайти Favbet та Favorit забороняли російські контролюючі органи, але не українська компанія – через VPN або ТОР можна було спокійно реєструватися та грати. І отримувати виграші від української букмекерської контори.

Чи можлива така ж плідна співпраця росіян із Favbet та Favorit сьогодні, через три місяці після початку повномасштабної війни Росії проти України? Офіційно компанія заявила на початку березня, що більше не працює з Росією і пішла з ринку Білорусі, де в неї були також офлайн-точки прийому ставок, при реєстрації на сайтах Favbet і Favorit демонстративно у списку країн, що випадає, сьогодні дійсно немає Росії та Білорусі. Однак це лише офіційно та формально. Насправді співробітники контор люб'язно підкажуть і допоможуть користувачеві з країни-агресора отримати послуги з прийому ставок з подальшою виплатою їм виграшів.

Ми звернулися до онлайн-підтримки сайту Favbet з питанням, чи можна зареєструватися громадянинові Росії, якщо він має паспорт іншої країни, наприклад, Ізраїлю (до РФ подвійне громадянство) і, наприклад, латвійський номер телефону. За легендою, у нас є лише карта російського "Тінькофф банку", однак, як з'ясувалося, і це не особлива проблема для Favbet.

"Дякую за очікування!) Ви можете зареєструватися у нас на сайті, за умови, що при реєстрації вкажіть країну Ізраїль, а також при верифікації відразу надішліть документи Ізраїлю)”, - відповів оператор Степан, попередньо порадившись з адміністрацією.

Після цього у питанні з банківською картою Степан вирішує вже безпосередньо підключити до розмови адміністрацію, і в діалог вступає інший оператор Данило.

"Радий бачити вас у чаті, Богдане. На жаль, карти російського банку не підходять ... - З жалем відповідає оператор Favbet, однак, подумавши, як же можна допомогти громадянинові країни-агресора, додає, - А в якій валюті вона у вас?".

Після з'ясування, що валютна карта російського банку може підійти і користувач із РФ може спробувати зареєструватися таким чином, Данил замість того, щоб послати росіянина слідом за російським військовим кораблем, виявивши свою громадянську позицію, навпаки, люб'язує з росіянином, попрощавшись із ним фразою дуже приємно поспілкуватись!”.

Схоже, заяви про неприпустимість роботи з росіянами та білорусами Favbet залишив лише для української аудиторії, а не як свої принципи роботи, які б не дозволяли компанії мати хоч якісь стосунки з громадянами країн, які ведуть з Україною повномасштабну війну. Більше того, букмекер люб'язно сам шукає варіанти, як допомогти російським обійти їхні ж офіційні заборони.

Нічого особистого, тільки бізнес, мабуть, сказав би на це Андрій Матюха. Який, до речі, як нам стало відомо від вищого керівництва компанії, сам завбачливо залишив Україну якраз за кілька днів до початку війни, полетівши до Хорватії. Саме сюди і до Румунії Favbet перевіз своїх співробітників для подальшого оперування бізнесу. У Румунії, як зізнався глава бізнес-департаменту Favbet Сергій Дзекунов, Favbet вже встиг розробити офіційні додатки на iOS та Android і, що характерно, продовжити ліцензії на онлайн-казино та на букмекерську діяльність, яку в Україні компанія не вважає за необхідне оплачувати до напівпорожнього бюджету просто продовжуючи заробляти тут гроші. У тому числі за допомогою співпраці з громадянами країни-агресора.

А для відведення очей і як індульгенція за небажання платити сотні мільйонів гривень до бюджету України, фонд Андрія Матюхи Favbet Foundation у березні 2022 року поширив у ЗМІ реліз, в якому заявив, що взявся допомагати Збройним силам України, а співробітники Favbet нібито зібрали мільйон гривень. пожертвувань волонтерам. Кому і куди були направлені ці гроші конкретно - в компанії не вказують, проте дуже хочеться вірити, що хоча б ця допомога Favbet буде дійсно цільовою та якісною, а не такою ж фікцією, як і заяви букмекерської контори про її позицію щодо РФ.

Денис Мартинов