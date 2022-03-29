"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку

Транспортна компанія "Нова пошта" поступово відновлює діяльність, на яку вплинула війна в Україні. Пресслужба перевізника повідомила, що знову доступна послуга кур'єрської доставки.

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"Вже працює понад 1800 відділень та понад 6000 поштоматів, тепер відновлюємо і кур'єрську доставку", — йдеться у повідомленні.

Тепер є можливість викликати кур'єра, щоб він забрав товар у зручному для клієнта місці та доставив його до відділення, пошти чи за вказаною адресою.

Ця послуга корисна тим, у кого більше однієї відправки, поряд немає працюючого відділення чи немає можливості самостійно та безпечно до нього доїхати. Кур'єрська доставка також зручна при замовленні габаритних товарів.

Граничний час оформлення заявки на виклик кур'єра є індивідуальним для кожного населеного пункту. Актуальний графік забору.

Кур'єрська доставка працює щодня без вихідних, але на одну годину менше, ніж відділення.

Корективи вносить воєнний час:

кур'єрська доставка не працює у комендантську годину;

при оголошенні повітряної тривоги кур'єри заходитимуть до укриття;

час доставки може зміщуватися на добу, що залежить від ситуації з безпекою в регіоні.

Раніше "Нова пошта Глобал" відновила відправлення за кордон, за винятком Молдови, але не з усіх відділень. Міжнародне відправлення за тими самими тарифами, що раніше, тепер можна оформити з будь-якого працюючого відділення.

Компанія також запустила чат-бот для пошуку діючих відділень та уточнення графіка їх роботи.