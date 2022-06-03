Окупанти захопили два "Епіцентри" у Херсоні: збираються далі торгувати

Росіяни взяли під свій контроль два торгові центри мережі "Епіцентр" у Херсоні. Окупанти заявили, що тепер магазини належать їм і що торгівля продовжуватиметься, але вже під їх керуванням. Переважна більшість працівників відмовилася співпрацювати із рашистами.

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Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на інформацію від співробітників торгових центрів.

Зазначається, що 1 червня російські військові увірвалися до двох торгових центрів мережі "Епіцентр" у Херсоні. Протримавши працівників у заручниках кілька годин, заявили, що магазини належать їм і що торгівля там продовжуватиметься, але вже під їх керуванням. Переважна більшість працівників відмовилася співпрацювати з окупантами.

"Десь об 11 годині вони прийшли. До нашого ТЦ зайшло 15-20 військових зі зброєю, — розповідає працівник "Епіцентру". — Позашляховики перегородили всі в'їзди, виїзди, нікого не пропускали. Потім приїхала ще їхня військова машина, тоді ще людей 20 звідти вивантажилося. Сказали нікому не виходити, щоб персонал залишався на місці. Не погрожували, але охоронців поклали на підлогу під автоматами. Не били, правда. Тримали до 3-4 години дня, потім відпустили", - розповів один із працівників торгової мережі.

Переважна більшість працівників відмовилася співпрацювати із загарбниками, повідомило джерело.

"Десь відсотків 20 людей залишилися. Інші зібрали речі. Працівникам не загрожували. Сказали: "Це ваш вибір: хочете залишайтеся, хочете – ні. Ми вас зрозуміємо". Додали, що так вирішила місцева адміністрація. Щоб вивозили техніку чи матеріали, я не бачив такого. І вони збираються далі торгувати, наскільки я зрозумів. Тому що залишили продавців, касирів. До позавчора, до їхнього приходу наш ТЦ працював. Що буде далі, я не знаю, я вже туди не ходив, тому що відмовився з ними працювати, з "Епіцентру" нас не звільняють. Під час зустрічі був цивільний, головний, який буде курувати ці магазини. Він сказав, що він з Росії. Прізвище — Якубовський. По батькові — Леонідович. А ім’я не пам’ятаю. Ну, він так відрекомендувався принаймні. Вибачився, що зі зброєю прийшли. Типу: "Ми не хотіли, так вийшло", - сказало джерело.

До 1 червня два торгові центри мережі "Епіцентр" - на Бериславському Шосе та на вулиці Нафтовиків (колишній ТЦ "Нова лінія") були єдиними із великих мереж непродовольчих товарів у місті, які не закрилися з перших днів захоплення Херсона росіянами.

Мережа "Епіцентр" прокоментувала події у Херсоні та заявила, що з моменту окупації Херсона жодних нових поставок товарів до "Епіцентру" та "Нової лінії" мережею не проводилося.

"Втім, на той час у них залишалися значні товарні запаси, подальша доля яких нам не відома", - заявили в "Епіцентрі".

У компанії додали, що через війну, яку Росія веде проти України, було знищено торгові центри компанії у Чернігові, Маріуполі та Бучі. Також внаслідок ракетного удару мережа втратила п'ять магазинів у столичному ТРЦ "Retroville". Артилерійським обстрілом було пошкоджено торгові центри в Харкові. Ще частина ТЦ припинила роботу внаслідок окупації частини українських територій на сході та півдні країни.

Нагадаємо, компанія Данон в Україні повідомляє, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація у місті Херсоні намагається запустити роботу заводу, що належить міжнародній групі компаній Danone.