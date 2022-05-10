PeopleForce прєдналася до інвестиційного портфелю фонду Pracuj Ventures

Наприкінці квітня венчурний фонд Pracuj Ventures уклав інвестиційну угоду із компанією PeopleForce. Компанія пропонує комплексні HR рішення, що автоматизують процеси управління персоналом на етапі найму та після працевлаштування. PeopleForce стала дев'ятою компанією у портфелі Pracuj Ventures.

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PeopleForce – українська компанія, яка запроваджує інноваційні рішення щодо управління персоналом (HRM) для оптимізації найважливіших процесів в галузі управління талантами. Дане програмне забезпечення призначене насамперед для компаній малого та середнього бізнесу та сфер бізнесу, що швидко розвиваються. Використовуючи спеціалізовану платформу, та обираючи функціональні можливості серед запропонованих, компанії можуть простіше контролювати внутрішні процеси та здійснювати пряму комунікацію зі співробітниками.

На думку Pracuj Ventures, регіон ЦСЄ має великий потенціал для впровадження рішення, що пропонується PeopleForce, – тобто комплексного, але простого та інтуїтивно зрозумілого HR рішення для середніх за розмірами організацій.

«Ми шукаємо компанії, які пропонують перевірені клієнтами інструменти та мають потенціал до масштабування. PeopleForce на сьогодні демонструє високу динаміку зростання та шукає партнера, який допоміг би їй розвиватися на інших ринках, включаючи Польщу", – коментує Микола Михайлов, інвестиційний директор фонду.

Павел Лекс, керуючий партнер Pracuj Ventures, додає: «Компанія представляє собою те, що ми глибоко цінуємо: свідому та досвідчену команду, що прагне нових знань, а також виявляє велику рішучість у продовженні своєї діяльності, незважаючи на події останніх місяців. Навіть з урахуванням безпрецедентних труднощів їм вдалося мобілізувати всі сили для забезпечення підтримки та безпеки один одного, а також зберегти переважну більшість клієнтів в Україні. Водночас, вони змогли позначити стратегію виходу на нові ринки та адаптувати пропозицію до потреб нинішніх та майбутніх клієнтів».

Хоча Україна досі була основним регіоном діяльності компанії, PeopleForce має міжнародне коріння та успішно працює на глобальних ринках. Тільки в Україні запропоноване рішення вже використовують понад 250 організацій, тому компанія готова до подальшого розширення своєї діяльності. В даний час пріоритетними у пошуку нових клієнтів є Польща та Іспанія.

Продумана стратегія компанії, що ставить на перше місце якість запропонованого програмного забезпечення (та зростання за рахунок продукту), і перспективні результати продажів дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє. У 2021 році компанія збільшила продаж у чотири рази.

«Сьогодні існує величезна кількість HR-інструментів, які вирішують різні завдання бізнесу, проте інтегрувати ці рішення разом, створювати єдиний досвід роботи зі співробітниками та працювати з декількома постачальниками – це велика морока. PeopleForce хоче стати свого роду цілісним хабом для HR. Завдяки різноманітності наших продуктів ми надаємо клієнтам все необхідне в одному рішенні. Ми підтримуємо такі галузі, як підбір персоналу, залучення співробітників, оцінка персоналу. Нам уже довіряють Rakuten, BMW, AJAX, Snovio, Медіа Група Україна, SkyUp та Robota.ua», – зазначає Ендрю Сетінік, генеральний директор PeopleForce.

«Я обрав Pracuj Ventures нашим інвестором через позицію фонду, відмінне знання як сфери HR Tech, так і ринків, на яких ми плануємо розвиватися в майбутньому. Вперше я помітив потенціал для співпраці ще на початкових обговореннях щодо орієнтації на продукт і ринок. Спільне бачення та готовність фонду підтримати нас у виході на нові ринки роблять це партнерство стратегічним для нас», – додає Ендрю Сетінік, генеральний директор PeopleForce.

Відповідальними за процес були Микола Михайлов, інвестиційний директор фонду, та молодший інвестиційний менеджер фонду, Малгожата Гросталь.

PeopleForce – дев’ята компанія в портфоліо Pracuj Ventures, поряд з Gamfi, Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, SeniorAPP, Sherlock Waste, Wandlee і Worksmile.

Pracuj Ventures

Pracuj Ventures — це перший корпоративний інноваційний фонд у Польщі та один із перших у регіоні Центральної та Східної Європи, який зосереджується на інвестиціях у галузі HR Tech та EDU Tech. Місія фонду – підтримка інноваційних та масштабованих проектів, що працюють на ринку цифрових кадрів. Pracuj Ventures інвестує в основному в компанії на ранній стадії розвитку, які вже знайшли своїх перших комерційних клієнтів. Міноритарні акції, придбані фондом, гарантують незалежність стартапів, використовуючи потенціал підтримки, який пропонують керуючі партнери та Grupa Pracuj.

Pracuj Ventures цінує не лише креативні ідеї, а й управлінський та ринковий потенціал. В основному вони шукають талановитих підприємців, які мають схожі цінності з засновниками фонду та здатні успішно розвивати компанії. Керуючими партнерами фонду є Павел Лекс і Мацей Нога – співзасновники, що стоять за успіхом Grupa Pracuj. Кошти у розпорядженні фонду надходять від Grupa Pracuj, деяких її акціонерів та керуючих партнерів Pracuj Ventures.

Портфель Pracuj Ventures включає такі компанії, як: Gamfi, Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, SeniorApp, Sherlock Waste, Wandlee і Worksmile.

Більше інформації:

www: https://pracuj.vc/ , https://peopleforce.io/

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