Під час війни мережа EVA вже надала допомогу за 278 запитами

EVA активно допомагає ЗСУ, ТРО, благодійним організаціям, волонтерам, інтернатам, лікарням, шпиталям, перинатальним центрам, пологовим будинкам.

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Позаду 4 тижні війни та життя в новій реальності, де майже немає часу на відпочинок, адже ситуація вимагає зібраності 24/7 та постійної готовності до дій. З першого дня війни EVA працює, щоб мешканці міст та селищ могли придбати найнеобхідніше. Магазини закриті лише там, де робота несе загрозу життю клієнтів та персоналу. Хоча героїзм співробітників іноді вражає, і багато хто навіть у складних умовах продовжує працювати, адже розуміє, наскільки це важливо для людей.

EVA активно допомагає ЗСУ, ТРО, благодійним організаціям, волонтерам, інтернатам, лікарням, шпиталям, перинатальним центрам, пологовим будинкам тощо. Кількість опрацьованих запитів зростає щодня. За ними стоїть комунікація з дивовижними людьми. І в кожного з них своя передова. Пошук товарів першої необхідності для міст, що знаходяться під обстрілами. Допомога у базових потребах тим, хто змушений був покинути свої домівки. Непрості, але дуже важливі завдання в умовах війни.

Станом на 17.03.2022 оперативний штаб EVA надав допомогу за 278 запитами зі 132 міст та селищ в 24 областях. Загалом це десятки тисяч товарів першої необхідності: предмети особистої гігієни, мийні, пральні та дезінфекційні засоби, підгузки, креми, шкарпетки, станки та засоби для гоління, туалетний папір, паперові рушники та серветки усіх видів, пледи, комплекти постільної білизни тощо.

Компанія також налагоджує масштабну співпрацю з закордонними партнерами з метою надання допомоги українцям.

Магазини EVA продовжують забезпечувати покупців найнеобхіднішим. Актуальна інформація про роботу мережі щоденно оновлюється на сайті https://eva.ua/

Піклуючись про клієнтів, компанія запровадила низку додаткових заходів та можливостей:

реалізувала опцію зняття до 2000 гривень готівки на касі;

знизила торгову націнку на товари до мінімально можливих 10%;

прибрала торгову націнку або організувала спеціальні акції на соціальні товари (близько 750 позицій);

вимкнула музику в залах магазинів, щоб не заглушити звук тривожних сирен;

додатково укріпила вітрини заради безпеки робітників та відвідувачів.

У перші дні війни мережі EVA та VARUS разом перерахували 5 млн грн до благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим”».

На початку березня компанія сплатила до державного бюджету 110 млн грн податків, з них 40 млн грн авансом.

EVA зберігає усю свою команду та виплачує заробітну платню згідно з графіком навіть тим співробітникам, які наразі не можуть працювати через складну ситуацію в містах або через пошкодження магазинів.