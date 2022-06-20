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Ресторанний бізнес в Україні наростив оборот на дві третини від довоєнних часів
В Україні майже за чотири місяці з початку повномасштабного вторгнення РФ ресторанний бізнес працює з оборотом 65-70% від довоєнних часів, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Youtube-каналу Олени Шкарпової, колишньої журналістки Forbes.
"Якщо подивитися на кількість працюючих відділень Нової пошти, Розетки, Епіцентру, то у них працюють вже близько 85-90% точок. Хоча зрозуміло, що швидше за все просідання в обсягах продажів досить суттєве. Це, наприклад, видно по ресторанних закладах, де оборот тепер становить 65-70% від довоєнних часів", – сказав він.
Водночас, додає чиновник, економіка поступово відновлюється. На початку березня не працювало близько третини підприємств, а на кінець травня – вже 14%.
"По Києву, наприклад, ми бачимо відновлення діяльності сектору послуг. Якщо в березні в Києві працювало менше 500 підприємств, то в кінці травня їх було вже понад 3000", – додав заступник голови НБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Принагідно нагадаємо, що місяць тому в Україні працювало лише 68% від кількості закладів, які були відкриті в лютому. Між тим кількість нових вакансій та виручка малих і середніх закладів громадського харчування на заході країни та в деяких центральних областях вже сягнула довоєнних показників.