Сергій Сапатов: «Ми об’єднанні бажанням розвивати МСБ та економіку країни, і наша команда готова долати усі труднощі заради цього»

﻿Сергій Сапатов, розробник, ідеолог та СЕО FinStream – про те, як компанія працює в умовах воєнного часу, з якими складнощами стикаються її клієнти, а також про шляхи відновлення України після війни.

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Як війна вплинула на ваш бізнес? Як працює ваша компанія, як ви координуєте роботу працівників?

Війна, в першу чергу, вплинула на організацію роботи компанії FinStream. З 24 лютого до квітня ми працювали дистанційно, не виходячи до офісу. Крім того, деякі наші співробітники мусили залишити місто та його околиці на деякий час. Але з початку квітня всі повернулися до робочого режиму в офлайн по власній ініціативі.

До цього часу нам вдалося організувати роботу так, щоб усі термінові питання вирішувалися без затримок, кожний тиждень ми проводили Zoom для планування. Для кожного з нас з самого початку головними були безпека та спроможність працювати, щоб наша компанія могла функціонувати та давати можливість вистояти малому та середньому бізнесу. І вже з травня ми вийшли на колишній обсяг роботи.

Звичайно, ми були змушені піти на скорочення фонду заробітної плати. Але мене, як керівника, дуже мотивує, що співробітники сприйняли таку ситуацію з розумінням. Це стало ще одним підтвердженням, що для нас ця робота є важливою, оскільки ми всі разом об’єднанні бажанням розвити МСБ та економіку країни, і наша команда готова долати усі труднощі заради цього.

У якому режимі зараз функціонує ваш інвестфонд, наскільки він активний, які проекти є у його портфелі?

Інвестфонд «Фінстрім» працює в шатному режимі, за виключенням того, що на період військового стану держава, в особі регулятора (Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – ред.), встановила низку обмежень. У зв’язку з цим акції нашого фонду поки що неможливо продавати та повертати інвесторам. Основним проектом у портфелі нашого фонду залишається наша фінансова компанія «К2000». Саме вона надає фінансування малому та середньому бізнесу у вигляді кредитів та позик, що дає можливість підприємцям працювати у такі важкі часи.

Як виконують на даний момент зобов'язання позичальники? Чи є запити на реструктуризацію, кредитні канікули?

Звісно запити на реструктуризацію та кредитні канікули були та є. Починаючи з квітня ми провели активну роботу з нашими клієнтами, виявили основні проблеми та зрозуміли ситуацію, в якій вони знаходяться. Ми зрозуміли, що багато хто був змушений призупинити свою діяльність, але більша частина вже в травні почали відновлювати роботу.

Нажаль, у багатьох скоротилися об’єми бізнесу, в деяких випадках залишилося не більше 10-15% довоєнних обсягів. Проте нас радує та надихає, що не зважаючи на втрати, близько 90% готові працювати і надалі, вести та розвивати свою діяльність саме в Україні. У той же час, вони не відмовляються від зобов’язань по кредитам, які взяли на себе. В таких випадках від нас залежить дуже багато, ми просто маємо дати час для відновлення діяльності підприємцям, підтримати їх. Тому практично по всьому портфелю ми провели реструктуризацію: змінили строки погашення кредиту, графіки оплати, знизили відсоткові ставки.

Для нас важливо, щоб наші клієнти змогли відновити роботу та з часом мали змогу обслуговувати свої позики. Ми слідкуємо за кожним, аналізуємо їх успіхи та фінансові показники, й ми плануємо кожні три місяці адаптувати умови кредитних угод під ту ситуацію, яка буде в позичальників.

Тобто, можна говорити, що платіжна дисципліна позичальників погіршилася і вони мають складнощі з поверненням позик?

Так, вона очікувано погіршилась. Але це відбулося з причин, які від нас не залежали. Через війну в Україні перші два місяці ніхто не розумів що відбувається, як жити далі, було важко щось планувати взагалі. Також, на ситуацію з виконання кредитних зобов’язань вплинуло загальне накопичення дебіторської заборгованості. Тобто суттєво уповільнились розрахунки за отриману продукцію та послуги з контрагентами, що ускладнило погашення боргів.

Наскільки активно ви кредитуєте нових клієнтів-підприємців? Що це за бізнес, з яких галузей, хто звертається за фінансуванням і в якому обсязі?

Розвиток кредитування для нас одним із пріоритетних напрямків діяльності. Але головна задача наразі – збереження діючого кредитного портфелю. До нас звертаються нові клієнти. Є навіть такі, що перебувають на стадії ідеї і просять грошей. Втім, наша компанія стартапи не фінансує, ми працюємо лише з діючим бізнесом, який здійснює діяльність хоча б понад 6 місяців. Тому звичайно, що у нинішній ситуації ми надаємо перевагу нашим колишнім перевіреним клієнтам. Як приклад, на сьогоднішній день найкращі показники роботи демонструє аграрний сектор та сфера виробництва (переробки) харчових продуктів.

Які настрої серед ваших інвесторів у нинішній ситуації? Чи готові вони продовжувати фінансування та підтримку ваших продуктів та програм?

Наші інвестори найчастіше це колишній малий і середній бізнес, вони розуміють, які важкі випробування проходять зараз підприємці, і як їм важливо отримати вчасно фінансування. Ми знаходимось на зв’язку з усіма акціонерами та інвесторами, розповідаємо їм про ситуацію в компанії та про результати роботи з позичальниками. Більшість інвесторів пішли нам і нашим клієнтам назустріч, за що ми їм безмежно вдячні, багато хто запропонував свою консультативну допомогу. Є випадки, коли і самим інвесторам необхідна підтримка і стабільний дохід. Тому з ними проводимо переговори та намагаємось знайти оптимальні рішення для стабілізації ситуації.

Якось ви згадували, що є інтерес до фінансування бізнесу в Україні міжнародними партнерами. Можете розповісти про це детальніше?

Інтерес до нас зі сторони міжнародних партнерів завжди був, хоча в нинішніх умовах є багато ризиків, які наразі пригальмовують фінансування. Однак, інтерес до України значно виріс, і багато міжнародних партнерів намагаються долучитись з будь-якою допомогою, не тільки фінансовою. Наприклад, ми нещодавно підписали угоду разом з Європейським фондом для Південно-Східної Європи (EFSE) з запуску Консультаційного хабу з допомоги МСБ під час війни. Підприємці зможуть отримати експертну допомогу з бізнес-моделювання, маркетингу, фінансового менеджменту, щодо виходу на нові ринки та експорту, релокації, залучення інвестицій та грантового фінансування. Після проведення освітньої програми ми як раз сподіваємося розширити нашу співпрацю та, можливо, в майбутньому заручитися фінансовою підтримкою для розвитку МСБ.

Чи реалізує ваша компанія якісь волонтерські, гуманітарні проекти? Можете про них розповісти?

Власник проекту FinStream з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України пішов захищати нашу територіальну цілісність та свободу. Тому ми зі сторони компанії намагаємось допомагати нашим захисникам, з колегами замість суботника провели збір одягу та відправили переселенцям. Якщо чесно, про хороші справи багато говорити не хочеться, просто сподіваємося, що ми в тилу нашими діями і думками допомагаємо наблизити нашу перемогу.

Який ви бачите загалом шлях повоєнного відновлення української економіки та стратегію підтримки українського бізнесу? У тому числі з боку держави.

Відновлення економіки України є першочерговим завданням. Ми розуміємо, що втрати дуже великі. Тому в першу чергу необхідні кошти. Спочатку потрібно вирішити питання щодо залучення цих коштів, наприклад, за участю міжнародних або внутрішніх інвесторів. В будь-якому випадку роль держави буде головною, щоб створити умови для отримання цих коштів без перешкод. Якщо говорити про приватний капітал, необхідно створити максимально безпечні умови для ведення бізнесу та гарантувати збереження інвестицій. Тому держава має активно працювати і в цьому напрямку.

Також для нашого внутрішнього інвестора важливо зробити такі умови, щоб він прагнув не виводити гроші за кордон, а залишати їх тут, щоб вони працювали на користь економіки України. Вітчизняний інвестор піде на це, коли буде розуміти, що ніхто не буде його «пресувати», і він буде впевнений в перспективі повернення своїх капіталовкладень, коли все буде прозоро та в межах закону. Для цього необхідно вдосконалювати законодавчу базою та розробити інструменти захисту інвесторів.

Які інструменти зараз необхідні МСБ? Які ініціативи ви реалізуєте, щоб допомогти підприємцям зберегти бізнес та робочі місця?

Підтримка МСБ актуальна зараз як ніколи. І не тільки фінансова. Це можуть бути якісь освітні, консультативні проекти. Для бізнесу актуальні такі питання як релокація, реорганізація, перекваліфікація та інше. Все те, що зможе відкрити нові можливості та вихід на інші ринки. Хоча найбільша потреба – це все ж таки фінанси. Ми розуміємо, що бізнес зараз потребує «дешевого» фінансування з максимальними строками повернення. Багатьом підприємцям гроші потрібні не тільки для розвитку, а й для відновлення та покриття збитків, які вони отримали від війни.