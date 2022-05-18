У FAVBET розповіли, як адаптували роботу під воєнні реалії

З перших днів повномасштабної воєнної агресії бізнеси опинились перед новою задачею: швидко реорганізувати робочі простори та адаптувати бізнес-процеси. Хтось будує для цього нові офіси, хтось виводить бізнес за межі країни, хтось перевозить команду на Захід.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Міжнародна Entertainment-компанія FAVBET приділяє увагу насамперед прозорим ринкам і підтримує найвищі стандарти обслуговування, відповідальної гри та чесних відносин", – йдеться у повідомлденні.

"Ми до останнього не вірили, що в Україні можлива повномасштабна війна, але готувалися до різних варіантів. Саме тому, FAVBET обрала ринки Румунії, Хорватії та країн Латинської Америки для оперування", – коментує Сергій Дзекунов, Chief Business Development Officer FAVBET.

Щоб забезпечити безпечним місцем для роботи співробітників з регіонів, де ведуться активні воєнні дії, частина співробітників мала змогу переїхати в офіси Румунії та Хорватії. Бізнес компанії у цих країнах відповідає вимогам європейського законодавства та функціонує з 2016 року.

В Румунії продовжені ліцензії на онлайн-казино і ставки на спорт, а також розроблені офіційні додатки на iOS та Android.

У компанії відмітили, що головною метою FAVBET залишається постійний розвиток і примноження можливостей та послуг, які можна запропонувати користувачам. Саме тому, на всіх платформах були розроблені нововведення:

Реалізовано темну тему, у тому числі в додатках;

Реалізовано комплекс заходів з відповідальної гри (deposit limits, bet limits, self-exclusion, reality check);

Здійснено редизайн спортивної лінії . Додані зручні фільтри ;

Впроваджено зручний сервіс e-mail верифікації.

Міжнародний сайт:

Додано нові ігри від провайдерів TurboGames (гра Bayraktar), Greentube, Skywind;

Нова зручна платіжна система для криптовалют (BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, USDTE, USDTT, BNB, TRX);

Нові платіжні системи для країн Латинської Америки (Astropay, PIX, Boleto, Santander, Loterias Caixa);

Додано ТВ-трансляцію є диного українського телемарафону , який працює на час війни .

Україна:

Підготовлено та верифіковано офіційний додаток iOS.

FAVBET продовжує вдосконалювати свій продукт на різних ринках та масштабує бізнес. Діяльність у Республіці Білорусь було призупинено 01.03.2022 року. Пріоритетом є лише прозорі демократичні ринки. Компанія активно долучається до підтримки України: забезпечення держави податками, а населення — гуманітарною допомогою, яку на регулярній основі передає благодійний фонд FAVBET Foundation.

28 квітня у Загребі, в рамках європейського благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!", відбувся матч Динамо Київ — Динамо Загреб, де FAVBET виділила 120 білетів на центральній трибуні для українських переселенців, підготувала футболки та прапори з українською символікою та лозунгом “Stop the War” та провела фотосессію команди “Динамо Київ” з переселенцями.