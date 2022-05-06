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В McDonald's повідомили, коли відкриють свої ресторани в Україні
Мережа ресторанів McDonald's не планує відкривати свою заклади до завершення бойових дій в Україні. Про це корпорація повідомила виданню ZAXID.NET.
"Мережі фастфуду будуть лишатимуться зачинені по всій країні, допоки зберігатимуться загрози атак", — зазначили в компанії.
При цьому під час війни мережа McDonald's перевела всю свою роботу на гуманітарну допомогу Україні. Також в перші дні війни, після того як компанія закрила всі свої ресторани в країні, продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби.
Зазначимо, що незважаючи на закриття закладів, McDonald's продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам в Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Через запровадження військового стану в країні 24 лютого мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу всіх закладів в Україні. Компанія прийняла таке рішення, щоб забезпечити безпеку співробітникам організації.
Нагадаємо, що наприкінці лютого 2022 року McDonald's відкрив кухні по всій Україні для передачі їжі військовим зі своїх ресторанів.
Фото: ua.depositphotos.com