За останній місяць у підприємців скоротилися резерви для виплати заробітної плати працівникам – опитування

За даними Європейської Бізнес Асоціації, третій місяць тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Проте підприємці зіштовхнулися із фінансовою нестійкістю у бізнесі.

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Тоді як у березні не працювало 42% опитаних підприємців, а у квітні – 26%, але зараз без роботи залишаються лише 17% МСБ.

Також серед непрацюючих компаній 16% планують поновлювати роботу. До того ж, 21% МСБ вже працюють у повному обсязі, а 38% – частково або з обмеженнями.

При цьому погіршується оцінка підприємцями своєї фінансової стійкості. Наразі 34% повідомляють, що їхніх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, а раніше таких було 40%. Ще 12% мають резерви на один місяць, а решта 12% – на півроку. Лише 5% мають достатньо фінансових резервів на рік та більше. Про відсутність резервів повідомляє зараз 29% компаній, хоча місяць тому таких було 26%.

Відповідно, скорочується і можливість МСБ забезпечувати персонал, оскільки ситуація із виплатою заробітних плат працівникам дещо погіршилася за останній місяць.

Так, заробітну плату у повному обсязі виплачують 23% компаній, і лише 2% зберегли додаткові чи авансові виплати. Решті 32% довелося скоротити розмір заробітних плат, 21% не може робити виплати, а 12% змушені звільняти працівників.

Для порівняння, місяць тому у повному обсязі виплачували зарплату 25% компаній, до скорочень вдавалися 27%, а до звільнень – 9% МСБ.

Втрати бізнесу від війни 37% респондентів оцінюють у суму до $10 тисяч, ще 32% – у діапазоні $10-50 тисяч, 11% – у діапазоні $50-100 тисяч та 12% – понад $100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють лише 5% МСБ.

При цьому 23% опитаних бізнесів повідомляють про шкоду майну або активи безпосередньо внаслідок бойових дій.

Тим не менш, на позитивну динаміку розвитку свого бізнесу до кінця року очікують 19% підприємців, тобто майже кожен п'ятий. Ще 16% прогнозують, що стан справ не зміниться, а 62% розраховують на негативну динаміку.

У 47% не зміниться команда, тоді як 39% будуть змушені скорочувати працівників, і лише 10% планують набирати нових. Розмір заробітної плати більшість підприємців, а саме 54%, також сподівається залишити на поточному рівні, тоді як до зменшення, за прогнозами, доведеться вдатися 22% компаній, а підвищувати зарплати планують 13% МСБ.