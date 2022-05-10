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"Євробачення-2022" можна буде переглянути у додатку Дія
Пісенний конкурс "Євробачення-2022", перший півфінал якого пройде 10 травня у Туріні (Італія), можна буде переглянути у додатку Дія.
Про це повідомляє "Новий канал"
Щоб переглянути пісенний конкурс через портал або програму Дія, потрібно вибрати серед послуг "Дія TV" та включити там громадський телеканал «UA: Культура». Там транслюватиметься «Євробачення-2022».
Нагадаємо, під час першого півфіналу виступатимуть представники України гурт Kalush Orchestra. З 17 пісень буде відібрано 10, які відбудуться у фінал. Він відбудеться 14 травня. Іншу десятку учасників буде відібрано в ході другого півфіналу 12 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проте конкуренція у четвер буде вищою, оскільки змагатися будуть 18 номерів (у першому ж півфіналі мала також брати участь Росія, однак її вигнали з конкурсу ще до визначення нею свого учасника через повномасштабне вторгнення її військ в Україну).
Початися шоу має о 22:00. Українська телетрансляція проходитиме на громадському телеканалі "UA:Культура". Коментуватиме його беззмінний ведучий Тимур Мірошниченко, який понад 15 років є українським "голосом Євробачення". За його роботою можна буде спостерігати у прямому ефірі із коментаторської студії на YouTube-каналі "Євробачення Україна".