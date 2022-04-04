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Розробник World of Tanks уходить із Росії та Білорусі
Компанія Wargaming, розробник World of Tanks та інших популярних військових ігор, оголосила про вихід з Росії та Білорусі.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"За останні тижні Wargaming провела стратегічний огляд бізнес-операцій по всьому світу. Компанія вирішила, що не володітиме або керуватиме бізнесом у Росії та Білорусі і залишить обидві країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, у компанії очікують значних збитків у результаті такого рішення.
"Ми завершимо операційний перехід з усією необхідною швидкістю, залишаючись при цьому в повній відповідності до всіх законів і забезпечуючи постійну безпеку та підтримку наших співробітників. Протягом перехідного періоду наші продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі і будуть керуватися новим власником", - наголосили в компанії.
Повідомляється, що Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську. Компанія пообіцяла надати максимально можливу вихідну допомогу та підтримку співробітникам, яких торкнуться змін.
"Незважаючи на всю масштабність цього рішення у Wargaming, впевнені в майбутньому нашого бізнесу і прагнуть надавати шанувальникам якісні ігри", - зазначили в компанії.