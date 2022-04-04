Розробник World of Tanks уходить із Росії та Білорусі

Компанія Wargaming, розробник World of Tanks та інших популярних військових ігор, оголосила про вихід з Росії та Білорусі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"За останні тижні Wargaming провела стратегічний огляд бізнес-операцій по всьому світу. Компанія вирішила, що не володітиме або керуватиме бізнесом у Росії та Білорусі і залишить обидві країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming.

Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, у компанії очікують значних збитків у результаті такого рішення.

"Ми завершимо операційний перехід з усією необхідною швидкістю, залишаючись при цьому в повній відповідності до всіх законів і забезпечуючи постійну безпеку та підтримку наших співробітників. Протягом перехідного періоду наші продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі і будуть керуватися новим власником", - наголосили в компанії.

Повідомляється, що Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську. Компанія пообіцяла надати максимально можливу вихідну допомогу та підтримку співробітникам, яких торкнуться змін.

"Незважаючи на всю масштабність цього рішення у Wargaming, впевнені в майбутньому нашого бізнесу і прагнуть надавати шанувальникам якісні ігри", - зазначили в компанії.