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Розробник World of Tanks уходить із Росії та Білорусі

Розробник World of Tanks уходить із Росії та Білорусі

Компанія Wargaming, розробник World of Tanks та інших популярних військових ігор, оголосила про вихід з Росії та Білорусі.

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

"За останні тижні Wargaming провела стратегічний огляд бізнес-операцій по всьому світу. Компанія вирішила, що не володітиме або керуватиме бізнесом у Росії та Білорусі і залишить обидві країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming.

Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, у компанії очікують значних збитків у результаті такого рішення.

"Ми завершимо операційний перехід з усією необхідною швидкістю, залишаючись при цьому в повній відповідності до всіх законів і забезпечуючи постійну безпеку та підтримку наших співробітників. Протягом перехідного періоду наші продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі і будуть керуватися новим власником", - наголосили в компанії.

Повідомляється, що Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську. Компанія пообіцяла надати максимально можливу вихідну допомогу та підтримку співробітникам, яких торкнуться змін.

"Незважаючи на всю масштабність цього рішення у Wargaming, впевнені в майбутньому нашого бізнесу і прагнуть надавати шанувальникам якісні ігри", - зазначили в компанії.