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Екс-чиновниця "Укрпошти" викрала марок на 800 тисяч гривень
Колишню заступницю начальника одного з відділень АТ «Укрпошта» у Києві судитимуть за присвоєння поштових марок на суму 800 тис. грн.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрювана в липні-серпні 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення пошти, привласнила марки, що належать Укрпошті, на загальну суму близько 800 тис. грн і далі "розпоряджався ними на свій розсуд".
Дарницька окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Обвинувальний акт направлено до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" випустила поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Зазначимо, що держпідприємству вже вдалося заробити на випуску гучної марки понад 1 мільйон доларів.