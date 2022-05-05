Екс-чиновника Львівської ОДА та журналіста Шпітко затримали за розкрадання гуманітарки, - ЗМІ

У Львівській області СБУ затримала президента Міжнародного Інвестиційного Офісу, колишнього голову Управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романа Матіса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпітко за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

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Про це пише "Українська правда".

Як повідомляє видання, Матіс та Шпітко продавали гуманітарку та спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які захищають Україну від російської армії.

Вони надавали пожертвування благодійників, які перераховували кошти як на рахунки громадської організації "Юридична сотня", так і на власні банківські рахунки, які згодом виводили через банківські термінали та відділення.

Співробітники СБУ затримали Матіса та Шпітка "на гарячому" під час отримання коштів та передачі військового спорядження.

Затриманих звинувачують у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги.

Справа розслідується у межах кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Видання зазначає, що Романа Матіса було звільнено з посади голови Управління інвестиційної політики Львівської обладміністрації у січні цього року. Причина звільнення – реорганізація та зміна структури Департаменту економічної політики.

На місцевих виборах 2020 року Матіс був кандидатом на посаду мера Львова як самовисуванець, проте набрав менше ніж 1% голосів виборців.

Відео: LVIV.MEDIA

Зазначимо, в Україні запровадили кримінальну відповідальність за нецільове використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертвувань або безоплатної допомоги, а саме їх використання для отримання прибутку чи власного збагачення.

Нагадаємо, що 22 березня Кабінет міністрів вирішив, що як гуманітарна допомога в Україну можуть бути ввезені будь-які товари в будь-якій кількості. Під час ввезення вантажів тепер потрібно лише заповнити декларацію, інші документи не потрібні.