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"Липові" бронежилети від киянина для військовиків. ОГП викрила шахрая
Мешканця Києва запідозрили у шахрайстві, який ніби організував збут неякісних бронежилетів у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ. До протиправної схеми він залучив інших громадян України в якості пособників, повідомили в Генпрокуратурі.
"Через соціальні мережі та месенджери вони рекламували продаж бронежилетів, які відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі", – розповідають у Генпрокуратурі.
Але, як стверджують в ОГП, насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.
"За кожен такий бронежилет ці особи отримували 10-16 тис. грн. У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора вчинення злочину. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід", – додали в ОГП.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно ОГП повідомив колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.