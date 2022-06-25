"Липові" бронежилети від киянина для військовиків. ОГП викрила шахрая

Мешканця Києва запідозрили у шахрайстві, який ніби організував збут неякісних бронежилетів у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ. До протиправної схеми він залучив інших громадян України в якості пособників, повідомили в Генпрокуратурі.

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"Через соціальні мережі та месенджери вони рекламували продаж бронежилетів, які відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі", – розповідають у Генпрокуратурі.

Але, як стверджують в ОГП, насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

"За кожен такий бронежилет ці особи отримували 10-16 тис. грн. У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора вчинення злочину. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід", – додали в ОГП.

Нагадаємо, нещодавно ОГП повідомив колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.