На Львівщині затримали шахрая, який продавав волонтерам неякісні бронепластини

Правоохоронці затримали мешканця Львівської області, який під виглядом пластин із бронесталі продавав волонтерам звичайні металеві пластини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Офіс Генерального прокурора.

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"За даними слідства, підозрюваний через Instagram повідомив волонтерів, які допомагають добровольчим батальйонам, що може продати металеві пластини з бронесталі. При цьому він запевняв, що вони повністю відповідають стандартам бронежилетів", - сказано в повідомленні.

Надалі, увійшовши в довіру до волонтерів, підозрюваний під виглядом таких бронепластин продавав волонтерам пластини зі звичайного металу, не придатні для військових цілей.

Прокуратура повідомила мешканцю Львівської області про підозру у скоєнні шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому. Слідчі дії продовжуються, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, шахраї намагаються нажитися на родичах українських військових, які потрапили в полон. Родичам військових аферисти пропонують за гроші звільнити з полону їхніх рідних