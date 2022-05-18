На Запоріжжі співробітника ДСНС схопили за збут вогнепальної зброї

У Запорізькій області викрили та затримали співробітника Головного управління ДСНС області за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК), повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За даними слідства, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників налагодив роботу каналу постачання зброї із місць, де наразі відбуваються активні бойові дії у Запоріжжі для її подальшої реалізації", – кажуть в ОГП.

Правоохоронці затримали співробітника ДСНС під час реалізації ручного протитанкового гранатомету за $7 тис. Також з протиправного обігу вилучено два автомати Калашникова та значну кількість патронів калібру 7,62 мм.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до її нелегального збуту", – додали в ОГП.

Нагадаємо, нещодавно Офіс генпрокурора повідомляв, як правоохоронці виявили у Дніпропетровській області підприємство, яким володіє російська оборонна корпорація. Воно виробляло продукцію для військових потреб країни-агресора РФ.