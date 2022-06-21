Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ постане перед судом за розтрату понад 21 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, який допустив розтрату на понад 21,4 мільйона гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Встановлено, що у листопаді-грудні 2018 року відбулися 4 тендери на придбання житла для військових, які були проведені з суттєвими порушеннями.

"Колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України уклав з комерційною структурою договори на закупівлю 63 квартир у Харкові для військовослужбовців за бюджетні кошти за свідомо завищеною ціною. Внаслідок дій зловмисника Міністерству оборони України завдано матеріальну шкоду в сумі 21 млн 491 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують правоохоронці, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ обвинувачується в умисній розтраті чужого майна через зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області керівник одного з рекламних холдингів України разом зі спільниками організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток.