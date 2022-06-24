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Поліція наклала арешт на будівлю в центрі Києва, власником якої є "Росатом"
Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива "Росатом" держави-агресора Росії має у власності будівлю, розташовану на Подолі у Києві. Після проведення обшуку у будівлі та на підставі ухвали слідчого судді був накладений арешт на нерухомість.
Про це повідомили у прес-службі Національної Поліції.
Зазначається, що площа будівлі становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість - 60 мільйонів гривень.
Проте відомості щодо права власності на цю будівлю до держреєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нагадаємо, що СБУ припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.