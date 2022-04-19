- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Шахраї намагаються нажитися на родичах українських військових, які потрапили в полон
Родичам військових аферисти пропонують за гроші звільнити з полону їхніх рідних. Про це повідомляє spravdi.gov.ua.
Зафіксовано надходження українцям підозрілих телефонних дзвінків та повідомлень родичам військовослужбовців.
Шахраї дзвонять із прихованих номерів та пропонують за гроші сприяти звільненню з полону. Вони також намагаються дізнатися про особисті дані українських бійців.
У зв'язку із цим корисно знати, що представники органів військового управління чи державних установ не збирають кошти. А всі питання звільнення військовополонених перебувають у компетенції органів державної влади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше у мережі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що нібито з банківських рахунків українців можуть списувати гроші на потреби Збройних сил України.
Зловмисники також надсилають повідомлення про державну фінансову допомогу, в яких залишають посилання з вірусом, щоб використовувати телефон у своїх корисливих цілях.