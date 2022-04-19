Шахраї намагаються нажитися на родичах українських військових, які потрапили в полон

Родичам військових аферисти пропонують за гроші звільнити з полону їхніх рідних. Про це повідомляє spravdi.gov.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зафіксовано надходження українцям підозрілих телефонних дзвінків та повідомлень родичам військовослужбовців.

Шахраї дзвонять із прихованих номерів та пропонують за гроші сприяти звільненню з полону. Вони також намагаються дізнатися про особисті дані українських бійців.

У зв'язку із цим корисно знати, що представники органів військового управління чи державних установ не збирають кошти. А всі питання звільнення військовополонених перебувають у компетенції органів державної влади.

Раніше у мережі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що нібито з банківських рахунків українців можуть списувати гроші на потреби Збройних сил України.

Зловмисники також надсилають повідомлення про державну фінансову допомогу, в яких залишають посилання з вірусом, щоб використовувати телефон у своїх корисливих цілях.