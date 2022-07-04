СБУ ліквідувала канал незаконної легалізації росіян, які втекли з РФ в Україну 

Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні. Його клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

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Про це йдеться у прес-службі відомства.

Встановлено, що незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм оформлення документів для нелегалів.

"Під його керівництвом учасники схеми "гарантували" іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців. Крім того, ділки обіцяли нелегалам працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вартість послуг зловмисників становила від 10 до 15 тисяч доларів з людини, в залежності від країни походження, типу документа і термінів його оформлення. Частина нелегалів намагалась в подальшому виїхати до країн ЄС.

У Києві затримано організатора схеми та його спільника на одержанні чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів. В результаті обшуків за місцями роботи та проживання затриманих правоохоронці виявили майже 13 млн у гривневому еквіваленті.

Зловмисникам повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила і затримала шпигунів головного розвідувального управління збройних сил РФ, які збирали дані про оборону Києва та інформацію про українських військових.