СБУ схопила чиновників на розкраданні допомоги для ЗСУ на 12 млн грн

Співробітники Служби безпеки ліквідували масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам, повідомила пресслужба СБУ. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.

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"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони", – йдеться у повідомленні.

Але замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

"Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ", – додали в СБУ.

На сьогоднішній день правоохоронці шукають решту бронежилетів, а також встановлюють всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

Нагадаємо, що на початку травня у Львівській області СБУ затримала президента Міжнародного Інвестиційного Офісу, колишнього голову Управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романа Матіса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпітко.

Усіх їх затримали за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.