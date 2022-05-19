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Злочинність
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СБУ схопила чиновників на розкраданні допомоги для ЗСУ на 12 млн грн

СБУ схопила чиновників на розкраданні допомоги для ЗСУ на 12 млн грн
Фото: Радіо Свобода

Співробітники Служби безпеки ліквідували масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам, повідомила пресслужба СБУ. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.

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"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони", – йдеться у повідомленні.

Але замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

"Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ", – додали в СБУ.

На сьогоднішній день правоохоронці шукають решту бронежилетів, а також встановлюють всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.

Нагадаємо, що на початку травня у Львівській області СБУ затримала президента Міжнародного Інвестиційного Офісу, колишнього голову Управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романа Матіса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпітко.

Усіх їх затримали за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

Автор:
Максим Беркаль