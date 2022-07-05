СБУ викрила помічника нардепа від "Слуги народу" в роботі на ФСБ Росії

Служба безпеки України затримала у Києві помічника-консультанта народного депутата України з фракції "Слуга народу", підозрюючи його в роботі на ФСБ Російської Федерації.

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Про це повідомила прес-служба відомства.

За інформацією правоохоронців, посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмитра Зубарєва, передаючи розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з РФ він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол. "Винагорода" зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.

"Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік був помічником нардепа Юрія Здебського із фракції "Слуги народу".

Зокрема, для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку. Також зустрічався зі своїми "кураторами" на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Нагадаємо, СБУ виявила і затримала шпигунів головного розвідувального управління збройних сил РФ, які збирали дані про оборону Києва та інформацію про українських військових.