Суд заочно заарештував Януковича за новою підозрою

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу. Його підозрюють в організації незаконного перетину державного кордону.

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Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Згідно з фабулою справи, 23 лютого 2014 року, перебуваючи на околиці с. Урзуф Донецької області за допомогою 3-х російських вертольотів повітряним шляхом Янукович незаконно перетнув і переправив не менше 20 осіб у місто Анапа Краснодарського краю в Росії.

Досудове розслідування продовжується та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Зазначимо, адвокатське об'єднання AVER LEX, яке забезпечувало юридичний захист колишнього президента Віктора Януковича, більше не захищатиме його через закінчення терміну договору.

Зазначимо, що проти Януковича в Україні було відкрито цілу низку кримінальних справ за різними епізодами. Зокрема, обвинувальним вироком у січні 2019 року закінчилася справа про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни, екс-президенту дали 13 років в'язниці. У жовтні 2020 року рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року – Верховний суд .

Також він заочно заарештований Україною у справі про заволодіння державною резиденцією "Межигір'я" під Києвом у 2007 році, а з лютого 2022 року підозрюється також і у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.