Так хотів випити, що стріляв по поліцейських. На Київщині затримали злочинця

У Броварах Київської області 10 липня 53-річний чоловік відкрив стрільбу з рушниці в бік працівників поліції. Як з’ясувалось, лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час, втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці.

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Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти, повідомляють в МВС. Було терміново введено поліцейську спецоперацію.

"Працівники Броварського районного управління поліції разом із бійцями КОРД затримали озброєного зловмисника за місцем проживання. Під час обшуку в оселі нападника вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї", – розповідають в МВС.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на днях патрульні поліції Києва затримали трьох чоловіків, які у центрі столиці зрізали з експонатів військової техніки мідь. За словами крадіїв, вони це робили для власної наживи.