У Києві локалізували пожежі, спричинені ранковими ракетними обстрілами

Сьогодні, 5 червня, у Києві вдалося локалізувати пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, здійсненим російськими окупантами, повідомляє пресслужба Генштабу.

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В неділю вранці в бік української столиці з акваторії Каспійського моря окупанти запустили п'ять крилатих ракет Х-22, одну з яких вдалося збити підрозділам ППО ЗС України.

"Решта влучили в об'єкти інфраструктури на півночі столиці України. За попередньою інформацією, жертв внаслідок ракетного удару противника немає. Виниклі пожежі локалізовані. Небезпеки немає", – йдеться у повідомленні.

Відмітимо, перед цим голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомляв, що ворог вчергове обстріляв залізничну інфраструктуру. Чотири ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва. Був поранений залізничник, йому була надана медична допомога.

Камишин спростував заяву Міноборони РФ про нібито базування на території Дарницького вагоноремонтного заводу військової техніки, що призначалася для ЗСУ.