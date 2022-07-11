З-під завалів у Часовому Яру дістали ще трьох загиблих

З-під завалів п'ятиповерхового будинку у місті Часів Яр на Донеччині, зруйнованого ракетним ударом російських загарбників у суботу, 9 липня, дістали ще три тіла, повідомили в ДСНС.

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"Станом на 8:45 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбирання близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються", – кажуть в ДСНС.

Встановлено мовний контакт з двома особами, які перебувають під завалами. Від Головного управління залучено 55 осіб та 7 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, зокрема дитину, які, ймовірно, залишалися на той час під завалами.