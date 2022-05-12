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Замаскував вибухівку під милицю: у Запоріжжі СБУ запобігла теракту
Служба безпеки України запобігла теракту у Запоріжжі та затримала його виконавця. Зловмисник збирався влаштувати вибух у людному місці у центрі міста.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
За даними правоохоронців, 56-річний чоловік вибуховий пристрій виготовив сам та замаскував вибухівку під милицю.
У її порожнину було вмонтовано піропатрон, а вибухову речовину з метою посилення ефекту ураження підозрюваний начинив цвяхами та болтами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Запоріжжі чоловік приїхав із заходу України за два дні до запланованої дати теракту.
СБУ затримала його у "підпільному" будинку, вибухівку знешкодили.
Підозрюваним виявився мешканець Дніпра, 1966 року народження. Слідство перевіряє, чи пов'язаний він із російськими спецслужбами.
Слідчо-оперативні дії продовжуються, затриманий дає свідчення.