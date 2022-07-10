Зрізали мідь з експонатних танків: поліція затримала трьох чоловіків на крадіжці у центрі Києва (ФОТО)

Патрульні поліції Києва затримали трьох чоловіків, які у центрі столиці зрізали з експонатів військової техніки мідь. За словами крадіїв, вони це робили для власної наживи.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Днями поліцейські отримали повідомленні про крадіжку на Михайлівській площі. У повідомленні йшлося про трьох чоловіків, які підозріло поводилися поряд з експонатами військової техніки.

Після прибуття на місце охоронці порядку побачили схожих за описом чоловіків віком від 23 до 36 років, у яких було виявлено пакет з мідними кабелями. Чоловіки зізналися, що зрізали їх з експонатів задля наживи.

Зокрема, чоловіків не зупинило скоїти злочин навіть те, що напроти виставки розташоване Головне управління Національної поліції Києва.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру керівнику та трьом учасникам злочинної організації, яка займалась шахрайством, протиправним заволодінням грошима та нерухомістю, підробкою документів, відмиванням коштів та ухиленням від сплати податків у Києві.