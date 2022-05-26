Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст розповів, який очікується курс на готівковому ринку

Після скасування Нацбанком прив'язки курсу валют у банках до офіційних показників, фінустанови підняли вартість готівкового долара та євро, але не безготівкового.

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Про це у коментарі UBR.ua заявив економіст, колишній член Ради НБУ Віталій Шапран.

Курс продажу при оплаті карткою, наприклад, у державному Приватбанку залишається на рівні 32,57 грн/$, у приватному OTP Bank – 32,55 грн/$. При цьому в касах ті ж самі фінустанови продають долар по 36,4 грн/$ і 36 грн/$, свідчать дані порталу Мінфін.

За словами Шапрана, така динаміка дозволяє говорити про майбутнє зміцнення гривні,

"Як ми бачимо, курси для карток банки не поспішають піднімати. Адже це ті курси, за якими власники карток у гривні здійснюють покупки і проводять інші розрахунки за кордоном. Готівковий ринок більше схильний до паніки та впливу таких слабоконтрольованих явищ, як контрабанда. Тому, звичайно, у протистоянні двох сегментів ринку виграватиме той, який меншою мірою залежить від випадкових факторів. А отже, гривня зміцнюватиме свої позиції на ринку", – зазначив Шапран.

На його думку, готівковий та картковий курси зустрінуться "в районі 33-34 грн/$".

"Це вже видно зараз. Навіть ті банки, хто продає долари по 38 гривень на готівковому ринку, скуповують їх з маржою 2-3 грн, що не зовсім нормально. Маржі в 0,5 грн було б достатньо, але її немає, тому що вони самі не вірять у курс 38 грн”, – пояснює Шапран.

Нагадаємо, з 21 травня Національний банк України (НБУ) відмінив обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%.

За даними Національного банку України "карткові туристи" у квітні та травні завезли на чорний ринок України сотні мільйонів доларів.