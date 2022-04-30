БЕБ заарештувало майже 500 млн грн пов'язаних із російським олігархом

Бюро економічної безпеки України викрило посадових осіб приватної банківської установи у легалізації (відмиванні) майна. Завдяки цьому вдалося накласти арешт на активи, пов'язані з одним із російських олігархів на 469 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ВЕБ.

«Встановлено, що один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банківську установу, що належить їм, яка за обсягом активів входить до десятки найбільших фінансових установ у країні, напередодні та під час збройної агресії РФ проти України, організували фіктивні дії та фінансові операції, спрямовані на легалізацію (відмивання) активів зазначених компаній на загальну суму понад 1 млрд. гривень та їх подальшого виведення із банківської системи в Україні», — йдеться у повідомленні.

Спільними зусиллями БЕБ та Офісом генеральної прокуратури забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень, що знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени Росії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів має намір внести до Верховної Ради законопроект про денонсацію угоди між урядами Росії та України про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна та попередження ухилень від сплати податків.