Блінкен оголосив про "нову надзвичайну продовольчу допомогу" Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть додатково 215 мільйонів доларів у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги Україні через кризу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє CNN.

"Сьогодні, враховуючи терміновість кризи, ми оголошуємо про виділення ще 215 мільйонів доларів у вигляді нової надзвичайної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше", - сказав Блінкен в ООН, додавши, що Конгрес незабаром схвалить додаткове фінансування близько 5,5 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку.

Він також зазначив, що світ зіштовхнувся із глобальною продовольчою кризою через російсько-українську війну. Україна — одна з основних світових постачальників зерна, але через блокування Росією українських портів імпортери не можуть отримати українську пшеницю та інші зернові.

На тлі цього Блінкен закликав інші країни, які мають добрива та зерно, допомогти світу впоратися з кризою.

Раніше уряд Японії прийняв рішення надати Україні додатковий кредит у розмірі 300 млн дол, хоча раніше йшлося лише про 100 млн дол.