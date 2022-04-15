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CEO Club Ukraine запустив благодійний фонд та хоче залучити понад $100 млн на проєкти з відновлення України
За підтримки випускників Стенфордського університету CEO Club Ukraine започаткував міжнародний благодійний фонд Soborna Ukraine. Головна його мета – адресний розподіл гуманітарних потреб, відновлення та розвиток України. Про це Soborna Ukraine повідомляє у своєму пресрелізі.
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Фонд планує залучити понад $100 млн на короткострокові та довгострокові проєкти для забезпечення послідовної та системної роботи, яка дозволить швидко та гнучко реагувати на нові виклики.
Головні напрямки діяльності фонду:
- Медицина. Організація медичної допомоги пацієнтам, які потребують постійної фармакологічної підтримки. Забезпечення медичним обладнанням та фармакологічними препаратами цивільних та військових шпиталів.
- Вітальна інфраструктура. Створення умов життєзабезпечення у регіонах гуманітарної катастрофи. Розвиток інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб України.
- Освіта. Створення та забезпечення стипендіальних програм для дітей учасників бойових дій. Будівництво та відновлення шкіл.
- Юридична допомога. Захист та відновлення прав резидентів України через американські суди. Створення юридичних прецедентів для відшкодування збитків.
- Think tank. Створення майданчика для обговорення моделей майбутнього розвитку України (економіка, право, освіта, культура).
Фонд очолюють Casper Oswald (США) та Артем Романюков (Україна).Підписуйтесь на наш Telegram канал
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