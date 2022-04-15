CEO Club Ukraine запустив благодійний фонд та хоче залучити понад $100 млн на проєкти з відновлення України

За підтримки випускників Стенфордського університету CEO Club Ukraine започаткував міжнародний благодійний фонд Soborna Ukraine. Головна його мета – адресний розподіл гуманітарних потреб, відновлення та розвиток України. Про це Soborna Ukraine повідомляє у своєму пресрелізі.

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Фонд планує залучити понад $100 млн на короткострокові та довгострокові проєкти для забезпечення послідовної та системної роботи, яка дозволить швидко та гнучко реагувати на нові виклики.

Головні напрямки діяльності фонду:

Медицина. Організація медичної допомоги пацієнтам, які потребують постійної фармакологічної підтримки. Забезпечення медичним обладнанням та фармакологічними препаратами цивільних та військових шпиталів.

Вітальна інфраструктура. Створення умов життєзабезпечення у регіонах гуманітарної катастрофи. Розвиток інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб України.

Освіта. Створення та забезпечення стипендіальних програм для дітей учасників бойових дій. Будівництво та відновлення шкіл.

Юридична допомога. Захист та відновлення прав резидентів України через американські суди. Створення юридичних прецедентів для відшкодування збитків.

Think tank. Створення майданчика для обговорення моделей майбутнього розвитку України (економіка, право, освіта, культура).

Фонд очолюють Casper Oswald (США) та Артем Романюков (Україна).

СEO Club Ukraine – закритий інтелектуальний клуб, який уже 10 років об'єднує лідерів бізнесу.