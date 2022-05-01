Є ризик, що росіяни вкрадуть українського зерна на сотні мільйонів доларів, — Мінагрополітики

Російські окупаційні війська вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання на цих територіях було зосереджено приблизно півтора мільйони тонн зернових. Декілька сот тисяч тонн вже вкрадено та вивезено до РФ. Про це зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Росіяни використовують тактику початку 20 століття з крадіжками зерна й вивезення його з України. На сьогодні ми маємо підтверджені факти, що декілька сот тисяч тонн зернових було вивезено сумарно з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. На цих територіях в фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько півтора мільйони тонн зернових. Це суттєвий запас. За міжнародними цінами це коштує сотні мільйонів доларів. І є великий ризик, що це буде просто вкрадено і вивезено на користь Росії», - сказав Висоцький.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, що в українських портах зараз стоїть 57 суден, у яких 1,25 млн тонн зернових і олійних культур.