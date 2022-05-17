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Економіка
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Кабмін розширив список осіб, які можуть отримати держдопомогу

Кабмін розширив список осіб, які можуть отримати держдопомогу

Кабінет міністрів України розширив список осіб, які можуть одержати виплати від держави у розмірі 2,2-2,5 тисячі грн.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Раніше такі виплати передбачалися лише внутрішньо переміщеним особам з числа найуразливіших соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати люди з деокупованих територій; населених пунктів, що перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території. Заявку на отримання допомоги можна подати на допомогу на сайті "е-допомога", а згодом така можливість з'явиться в Дії", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Автор:
Ілля Требор