Кабмін спростив імпорт будівельної продукції

Уряд затвердив зміни у технічному регламенті будівельної продукції, які мають спростити її доступ на український ринок під час війни. Про це стало відомо з постанови, яку опублікував сайт Кабміну.

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Документ передбачає спрощене ввезення будівельної продукції з країн Європейського Союзу на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування.

Для ввезення достатньо декларації показників, виданої іноземним суб'єктом господарювання та що підтверджує відповідність вимогам Регламенту ЄС 305/2011 . Цей документ свідчить, що будпродукція відповідає встановленим вимогам щодо якості, безпеки та екологічності.

Тепер не потрібно складання декларації та нанесення знака відповідно до українського технічного регламенту

Крім того, будівельна продукція, введена в обіг до набуття чинності оновленим техрегламентом, не може бути заборонена або обмежена у продажу через невідповідність йому .

У Кабміні зазначили, що постанова сприятиме безперебійному забезпеченню нашої країни продукцією, необхідною для відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у повному обсязі нова, гармонізована з європейською, система надання будівельної продукції на ринку України має запрацювати у 2023 році після розробки та ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

Днями Кабінет Міністрів України також максимально спростив та прискорив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону.