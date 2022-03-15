Кабмін знову розширив перелік товарів критичного імпорту: що до нього внесли

Кабінет Міністрів включив нові позиції до переліку товарів критичного імпорту України, для ввезення якого можна купувати валюту.

Про це йдеться в постанові уряду №266 від 13 березня, яку оприлюднено на його сайті.

До оновленого переліку увійшли йогурт, кефір, мінеральна вода, тютюнова сировина, сіль, водень, фотопластинки та фотоплівка, двері, вікна та їх рами, цигарковий папір, вата, колготки, шкарпетки та бюстгальтери, мішки та пакувальні пакети.

Список критичного імпорту також поповнений склом та дзеркалами, сріблом, різними видами металопродукції, алюмінієвими металоконструкціями, насосами, друкованими схемами, причепами та напівпричепами.

Усього перелік товарів критичного імпорту доповнено 85 новими позиціями. З їх повним списком можна ознайомитись тут.

Зазначимо, що після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня постановою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту.

Це вже десяте розширення цього списку за час, який минув після його первісного затвердження.