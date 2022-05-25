Китай заклика припинити вогонь в України і створити "зелений коридор" для експорту українського зерна.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав припинити вогонь на території України та висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту українського зерна.

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Про це держслужбовець заявив під час переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає CGTN.

"У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України. Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості", — додав він.

Нагадаємо, в Офісі президента кажуть, що Україна обговорює з партнерами питання розблокування морського експорту Чорним морем, і деякі перспективи щодо цього вже з'явилися.