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Клієнти "Monobank" за місяць купили військових облігацій на 1 млрд гривень
За місяць майже 50 тисяч клієнтів-вкладників "Monobank" купили військових облігацій на один мільярд гривень.
Про це повідомив співзасновник "Monobank" Олег Гороховський у Facebook.
"За місяць клієнти Монобанку купили військових облігацій на 1 мільярд гривень! Майже 50 000 клієнтів-вкладників. Неймовірний результат!" - поінформував Гороховський.
За його словами, близько 65% всіх покупців військових облігацій у країні роблять це саме через "Monobank".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 29 квітня співзасновник "Monobank" Олег Гороховський анонсував новий реліз програми, в якому з'явиться можливість придбати військові облігації.
Купуючи облігацію, українці перераховують гроші до бюджету, допомагаючи забезпечити стабільність економіки. Завдяки покупці облігації також вдасться заробити до 11% річних у гривні.