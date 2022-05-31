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Клієнти "Monobank" за місяць купили військових облігацій на 1 млрд гривень

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Фото: карта Monobank

За місяць майже 50 тисяч клієнтів-вкладників "Monobank" купили військових облігацій на один мільярд гривень.

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Про це повідомив співзасновник "Monobank" Олег Гороховський у Facebook. 

"За місяць клієнти Монобанку купили військових облігацій на 1 мільярд гривень! Майже 50 000 клієнтів-вкладників. Неймовірний результат!" - поінформував Гороховський.  

За його словами, близько 65% всіх покупців військових облігацій у країні роблять це саме через "Monobank". 

Нагадаємо, 29 квітня співзасновник "Monobank" Олег Гороховський анонсував новий реліз програми, в якому з'явиться можливість придбати військові облігації. 

Купуючи облігацію, українці перераховують гроші до бюджету, допомагаючи забезпечити стабільність економіки. Завдяки покупці облігації також вдасться заробити до 11% річних у гривні.

Автор:
Анастасія Дєдковська