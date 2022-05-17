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Країни "Великої сімки" планують виділити Україні пакет допомоги на 15 млрд євро

Країни "Великої сімки" планують виділити Україні пакет допомоги на 15 млрд євро

Міністри фінансів країн "Великої сімки" хочуть скласти пакет допомоги Україні у розмірі 15 мільярдів євро на зустрічі у Бонні.

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Про це повідомив у вівторок, 17 травня, високопосадовець уряду Німеччини, передає Reuters.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від кредитів, не потрібно повертати, зазначив чиновник. Він додав, що допомога була необхідна, тому що доходи України впали. США вже запропонували внести половину допомоги у вигляді грантів на суму $7,5 млрд., сказав чиновник. Він уточнив, що міністри G7 хотіли узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі, яка розпочнеться у середу.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують, що Сенат США ухвалить рішення про новий пакет підтримки України на $40 млрд доларів.

Автор:
Ілля Требор