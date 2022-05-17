Країни "Великої сімки" планують виділити Україні пакет допомоги на 15 млрд євро

Міністри фінансів країн "Великої сімки" хочуть скласти пакет допомоги Україні у розмірі 15 мільярдів євро на зустрічі у Бонні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив у вівторок, 17 травня, високопосадовець уряду Німеччини, передає Reuters.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від кредитів, не потрібно повертати, зазначив чиновник. Він додав, що допомога була необхідна, тому що доходи України впали. США вже запропонували внести половину допомоги у вигляді грантів на суму $7,5 млрд., сказав чиновник. Він уточнив, що міністри G7 хотіли узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі, яка розпочнеться у середу.

Нагадаємо, в Офісі президента очікують, що Сенат США ухвалить рішення про новий пакет підтримки України на $40 млрд доларів.