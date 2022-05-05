Міжнародна донорська конференція у Варшаві зібрала $6,5 млрд для України

У Варшаві 5 травня відбулася донорська конференція, на якій зібрали для України $6,5 млрд.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Reuters.

Конференція, покликана допомогти Україні впоратися з економічними та гуманітарними наслідками російського вторгнення, була організована Польщею та Швецією у співпраці з головами Європейської комісії та Європейської ради.

Такі країни, як Фінляндія, Чехія, Хорватія та інші, пообіцяли виділити мільйони євро на підтримку гуманітарних та військових зусиль в Україні.

Європейська комісія також пообіцяла надати 200 мільйонів євро на допомогу внутрішньопереміщеним особам в Україні, пише видання.

Сама Польща додатково виділить Києву 100 млн євро гумдопомоги.

Також Моравецький заявив про необхідність посилення санкцій проти РФ.

"Повне ембарго на російські газ і нафту необхідне. І ми маємо забезпечити конфіскацію російських активів та федеральних резервів. Більше не може бути жодних табу. Кошти мають бути спрямовані на відновлення України", — заявив він.

Нагадаємо, 5 травня у столиці Польщі відбулася донорська конференція для збирання коштів Україні. На конференції розглянули питання гуманітарної допомоги Україні, підтримки на економічному рівні та відновлення країни.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції, запропонував партнерам України взяти шефство над регіонами, містами та галузями економіки, які постраждали від війни.